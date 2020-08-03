Adana’da su kuyusu açmaya çalışan 4 kişi yaşamını yitirdi

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesi’nde su kuyusu açmak için kazı yapan aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bahçesinde su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan’ın 25 metre derinliğindeki kuyudan çıkmaması üzerine oğlu Ömer Karahan, eşi Havva Karahan ve kardeşi Sefa Karahan’ın da art arda kuyuya girdiği belirtildi. 4 kişinin de yaşamlarını yitirdiği açıklandı.

Çiftin diğer çocuklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kuyudaki 4 kişinin öldüğünü belirledi. Ölenlerin metan gazından etkilendikleri düşünülüyor. 4 kişinin cenazesi kuyudan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

