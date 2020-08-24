Adana'da orman yangını sürüyor

Adana Kozan'da ormanlık alanda başlayan ve Çamlarca mahallesinde 12 evin kullanılamaz hale geldiği orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede bulunan 6 köy ve 800 hane dün tahliye edilirken, gece ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı. Bölgeye giriş çıkışlar jandarma tarafından kısıtlanırken, evlerinden tahliye edilen yurttaşların bir kısmı Kozan'daki yurtlara yerleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban da bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı. Elban, "Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz. Bu, yangın söndürüldükten sonra sahada yapılacak incelemede netleşir ancak birkaç ayrı noktada çıkmış olması kundaklama ihtimalini güçlendiriyor" dedi.