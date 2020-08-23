Adana’da orman yangını: 6 köy boşaltıldı, 12 ev yandı

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyüyerek yerleşim bölgelerine sıçradı. Çamlarca mahallesinde 12 ev yandı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'daki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tedbiren bölgedeki 6 köy boşaltıldı, yanan alan 150 hektarı geçti. Yangın sürüyor, ekiplerimizin söndürme çalışmaları da devam ediyor" dedi.

“Çok şükür can kaybımız yok” diyen Vali Elban, bölgedeki kuvvetli rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini belirtti. Elban “Yangının, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine sıçrama ihtimali var, ona karşı da tedbirlerimizi aldık” dedi.

4 noktada çıktığı öğrenilen yangında köylülerin ahırlarındaki bazı hayvanların öldüğü belirlenirken, dumandan etkilenen Ayşe Kılçık ise sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İzmir Sığacık'ta yangın: 50 araç yandı

Öte yandan İzmir Seferihisar'da Sığacık Mahallesi’nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında alevlerin çıktığı noktaya yakın yerde park halinde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.