Adana'da müzisyenlerden 'geçinemiyoruz' eylemi

Adana'da bir grup müzisyen pandemi sürecinde yaşadıkları geçim sıkıntısına dikkat çekmek için bir eylem yaptı.

Dün saat 15.30'da Atatürk Parkı'nda bir araya gelen müzisyenler, müzik aletletlerini yere koyarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Müzisyen Sefer Kayan'ın okuduğu basın açıklamasında, müzisyenlerin pandemi sürecinde yaşadıkları maddi sıkıntıların İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeyle daha da arttığına dikkat çekilerek eğlence mekanlarının saat 22.00'den sonra kapanması uygulanmasına son verilmesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen düğün orkestracılarına, mekan çalışanlarına, sanatçılara, müzisyenlere, esnafa, taksicilere maddi destek sağlanması istendi.

Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı'nın da destek verdiği basın açıklaması, "Her kriz durumunda bedelin kültür, sanat ve eğlence sektörünü; direkt müzisyenleri etkileyecek şekilde ödetilmesinin önüne geçilmesini istiyoruz" sözleriyle son buldu.