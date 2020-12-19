Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki bir kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı.
İşçilerden biri sağ olarak kurtarıldı.
Bölgede itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Haber Merkezi
Adana’da kuyu çöktü: 2 işçi toprak altında kaldı
Adana Sarıçam'da bir kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı. İşçilerden biri sağ olarak kurtarıldı.
Haber Merkezi
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki bir kuyunun çökmesi sonucu 2 kişi toprak altında kaldı.
İşçilerden biri sağ olarak kurtarıldı.
Bölgede itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.