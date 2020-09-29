Adana'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi'nde boşanma davası açtığı 8 yıllık eşi Ali Öner'in yanından ayrılan Serap Öner, bir ay önce ailesinin evine geldi.

24 yaşındaki Ali Öner, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen iki çocuk annesi Serap Öner'in kaldığı eve giderek eşini bıçakladı. Ali Öner olay yerinden kaçarken, Serap Öner hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı. DHA'nın haberine göre, Serap Öner'in babası Mahmut Kayadan, "Bir aydır benim yanımdaydı ayrılmak istiyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı istemiyordu. Kızım 'Ben ayrılacağım baba, dayanamıyorum artık' diyordu. Ben içeri girince oğlumu tek görüp, benim de içerde olmamı fırsat kollayarak olayı işledi" dedi.

'Şikâyette bulunmuştuk, uzaklaştırması vardı'

Serap Öner'in kardeşi Süleyman Kayadan ise "Bıçakla tehdit ediyordu. Bağırdı, çağırdı 'Hadi gel gidelim' diye tartışıyordu. Ablam da gitmek istemiyordu. Cebinden bıçak çıkardı. Kolundan tutup çekip götürmek isterken, ben aralarına girdim. Daha önce de ablamı bıçakla tehdit etti. Haneye tecavüzde bulundu. Evimize silah sıktı. Emniyete ailecek şikâyette bulunmuştuk, uzaklaştırması vardı" diye konuştu.