Adana'da kadın cinayeti: Eski eş gözaltında

Adana'nın Çukurova ilçesinde 39 yaşındaki Hülya G. evinde 17 yaşındaki çocuğu tarafından ölü bulundu.

İddiaya göre evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. saat 07.00 sıralarında annesi Hülya G.'nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hülya G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede kadının tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

Hülya G.'nin bir süre önce boşandığı Abdullah K.'nin olayın yaşandığı gün Hülya G.'nin evinden çıktıktan sonra kendisine ait evine gittiği belirlendi. Abdullah K. gözaltına alındı.