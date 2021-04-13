Adana'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Adana’da bu sabah saatlerinde IŞİD'e yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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