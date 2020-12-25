Adana'da esnaftan eylem: Geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz

Adana'da Gençlik Parkı’nda eylem yapan onlarca esnaf, pandeminin yarattığı koşulların faturasının kendilerine kesilmesine tepki gösterdi.

Gençlik Parkı'nda bir araya gelen esnaf adına bir konuşma yapan Akdeniz Çukurova Eğlence Yerleri Derneği (AÇEYDER) Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Özkan, “Yaklaşık 10 aydır işletmelerimizi çalıştıramıyoruz. Bizler evlerine ekmek götürmek zorunda olan insanlarız. Temel ihtiyaçlarımız olan barınma, yiyecek ve diğer gereksinimlerini karşılamak zorunda olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin birer üyesiyiz" dedi.

'Virüs sadece eğlence mekanlarından mı yayılıyor'

Özkan şöyle konuştu:

“Fakat diğer birçok sektör faaliyetlerine kısmen devam ederken bizlerin süresiz bir şekilde mağdur edilmesini anlayamıyoruz. İşletmelerimizin faaliyetini durdururken zorunlu ödemelerimizi sürdürmek zorunda kalıyoruz.

Virüs sadece eğlence mekânlarından yayılıyormuş gibi bir algı oluşturularak bize yasaklar koydunuz. Ama yasakları koyarken bu mekânlarda istihdam edilen insanları yok saydınız. Verilen küçük desteklemeler mağduriyeti destekleme konusunda yetersiz kalmaktadır. Bizler, gerekli önlemlerin alınarak işletmelerin açılmasını talep ediyoruz."

"Sorumlu biz değiliz, bulaştıran hiç değiliz", "Covid'den değil açlıktan öleceğiz", "Vergi istiyorsan sahip çık", "Geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz" yazılı dövizlerin taşındığı eylem basın açıklamasının ardından sona erdi.