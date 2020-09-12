Adana'da eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

Adana'da saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde iddiaya göre bir yakının nişanına giden Gökhan A. ve 20 yaşındaki Çiçek A., eve döndüklerinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

19 yaşındaki Gökhan A., 4 ay önce evlendikleri öğrenilen eşi Çiçek A.'ya evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Çiçek A., koluna, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yaralandı. Gökhan A. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Çiçek A., ameliyata alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan Gökhan A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.