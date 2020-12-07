Adana'da çok sayıda IŞİD üyesi gözaltına alındı

Adana’da IŞİD’in Türkiye’deki etkili isimlerinden Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi hazırlığında olduğu tespit edilen’ yedi IŞİD üyesine yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, girdikleri evlerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı; kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.