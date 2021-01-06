Adana'da Cemaat operasyonu: 11 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten Gülen Cemaati soruşturması kapsamında cemaatle bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında doktor ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi tespit edildi.

Dha'da yer alan habere göre, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kentte 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin baskın yaptığı evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazıları gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.