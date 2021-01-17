Adana'da bir IŞİD'li tutuklandı

Adana’da, 12 Ocak’ta gözaltına alınan 6 IŞİD'çiden 5’i sınır dışı edildi, biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IŞİD'den silah ve bomba eğitimi alan ve daha sonra da Suriye’de hava savunma biriminde görev alan Irak uyruklu Nasir H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IŞİD tarafından Suriye’de oluşturulan hava savunma biriminde görevlendirilen ve 14.5’lik uçaksavar kullandığı da tespit edilen Nasir H., bir süre önce Suriye’den ‘Abu Aisha Difa’ sahte ismiyle Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirtildi. Cihatçı daha sonra Adana'ya yerleşti.