Adana'da 20 yaşındaki genç kadın evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Adana Seyhan'da saat 03.00 sularında 20 yaşındaki Aysu Ü., evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu kolundan yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde gece evine gelen Aysu Ü., iddiaya göre otomobil ile yanına gelen kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Koluna isabet eden mermiyle yaralanan Aysu Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aysu Ü.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan ismi açıklanmayan saldırganın, olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi.