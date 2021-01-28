Adana Uzay Koleji ve Altıneller Okulları’nda öğretmenlerin sigorta ödemelerinde usulsüzlük iddiası

Pandemi sürecinde özel okullar kârlarını artırmaya devam ederken bu kurumlarda eğitim veren öğretmenlerin yaşadıkları haksızlıklar da katlanarak devam ediyor.

Adana’da bulunan Uzay Koleji ve Altıneller Okulları’nda çalışan öğretmenler Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşarak yaşadıkları haksızlıkları anlattılar.

Maaşlarını hiçbir zaman tam ve zamanında alamadıklarını anlatan öğretmenler, tam zamanlı çalışmalarına rağmen sigortalarının ya eksik ya da hiç yatmadığını söylediler.

Her iki kurumun da kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasına rağmen tam zamanlı çalıştıklarını dile getiren eğitim emekçileri, maaşlarının ve ek ders ücretlerinin hesaplarına yatırıldıktan sonra çalıştıkları kuruma elden geri vermek zorunda bırakıldıklarını belirttiler.

Çalışma Bakanlığı’na içinde bulundukları durumu bildirdiklerini belirten öğretmenler buradan geri dönüş alamadıklarını, yaşadıkları sorunları ancak kendileri gibi hak gasplarına uğrayan kişilerle bir araya gelerek, dayanışma içinde olarak aşabileceklerine inandıklarını söylediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]