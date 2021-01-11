Adana Şehir Hastanesi’nde sağlıkçılara N95 maske verilmiyor

Adana Şehir Hastanesi’nde görev yapan bir sağlık emekçisi 8 Ocak Cuma gününden beri hastane eczanelerinde N95 maskenin bulunmadığını, Covid-19 hastalarının normal maskeyle muayene edildiğini belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Adana Şehir Hastanesi Salgın Dayanışma ve Haberleşme Ağı’na ulaşan bir sağlık emekçisi, “Salgının başından beri ekipman sıkıntısına çözüm bulunamadı. Dağıtılan cerrahi maskeler kalitesiz, Sağlık Bakanlığı'nın ürün takip sistemi (ÜTS) uygulamasından sorguladığımızda barkod numaralarının kayıtlı olmadığını görüyoruz” dedi.

'Yoğun bakımlarda bile N95 maske yok'

Maaşlarının bir kısmıyla ekipman almak zorunda kaldıklarını belirten sağlık emekçisi, “etrafa saçılan viral yükün fazla olduğu entübasyon (solunum cihazına bağlamak için nefes borusuna tüp yerleştirilmesi işlemi) gibi işlemlerin yapıldığı yoğun bakımlarda dahi N95 maske yok. Doktor ve hemşirelerle aynı alanda çalışan, aynı viral yüke maruz kalan taşeron firmalara bağlı sağlık çalışanlarına ise salgın dönemi boyunca N95 maske verilmedi. İşverenlerin insafına bırakılmış durumdalar. Uygun olmayan cerrahi maskeleri çift kat takarak korunmaya çalışıyorlar. Pek çoğumuz maaşımızın bir kısmını güvenli ekipman almak için kullanıyoruz" dedi.