Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Covid-19'a yakalandığını, tedavisine başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu duyurdu.

Karalar kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin" dedi.