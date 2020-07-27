Adana Barosu Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Adana Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın cami olarak açılışının yapıldığı Cuma günkü hutbesinde Atatürk'e "üstü kapalı olarak hakarette bulunduğu" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda Erbaş'ın 5816 Sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun” kapsamında ve TCK 216/1 gereğince “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan cezalandırılması için istenildi.

Şikayet dilekçesi Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Başkan Yardımcısı Sabahattin Gümüş ve Genel Sekreteri Semih Gökayaz tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.

Baro Başkanı Küçük, burada yaptığı açıklamada, Ali Erbaş’ın 24 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın ibadete açılışında kılınan cuma namazı öncesinde minberde okuduğu hutbede "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’e üstü kapalı olarak hakarette bulunduğunu belirtti.

Ayasofya'nın müze olmasına ilişkin 1934 tarihli bakanlar kurulu kararının altında imzası ve karar sahibi olan Mustafa Kemal Atatürk’e bu sözleriyle lanet okuduğunun anlaşıldığını ifade eden Küçük, “Lanete uğrar demekle Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi şahsiyetine de hakaret edilmiştir. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşlerinin Başkanlığını yapan ve devletin memuru olan kişinin bu sözlerle Cumhuriyetimizin kurucusuna hakarette bulunması kabul edilebilir değildir. Ayrıca Ayasofya'nın Kurtuluş Savaşı sonrasında şu an ülkemiz topraklarında olmasının Atatürk ve mücadele arkadaşları sayesinde olduğunu önemle hatırlatmak isteriz. Gazi Mustafa Kemal için bu sözlerin sarfı hakaret niteliği taşımakla beraber kin ve düşmanlığa tahrik içermektedir. Bu talihsiz ve maksatlı sözler daha evvel de yaşanmıştır ve son sözlerle halk nezdinde büyük bir infial oluşmasına da sebebiyet vermiştir" dedi.

Küçük "Ali Erbaş’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı sarfettiği hakaret içeren sözlere ilişkin olarak 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu'nun 1.maddesi gereğince, eylemi umuma açık alanda gerçekleştirdiğinden 2. Madde kapsamında; Gazi Mustafa Kemal'i sevenlerin gösterdikleri tepkiler ve oluşan kaos dikkate alındığında ise TCK 216/1 gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlaması ile cezalandırılması gerekmektedir. Bu nedenle şüphelinin cezalandırılması için soruşturma başlatılması zarureti hasıl olmuştur" diye konuştu.