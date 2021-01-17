Adalet Yürüyüşü'ne katılanları tehdit eden Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı'na 2 yıl 6 ay hapis cezası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne katılanları tehdit eden Eğitim-Bir Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Talat Yavuz'a 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Eğitim-Bir Sen'in İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Talat Yavuz'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılanları tehdit etmesine ilişkin dava sonuçlandı.

Yavuz, "Gerekirse tatile giden bütün üyelerimizi göreve çağırır, Maltepe’yi size dar ederiz, bekliyoruz. Maltepe Cezaevi bu görüntüsüyle daha çok haini bünyesinde barındırabilir” ifadelerini kullanmıştı. CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, Yavuz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.