Adalet Bakanlığı'ndan 'soykırım' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" ilanının ardından Adalet Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bir bildiri yayınlandı.

"Hukuksal Açıdan Soykırım Yalanlar Gerçekler" adlı açıklamada, soykırım tanımlanarak mevzuattaki soykırım suçu ve suçun unsurları açıklanıyor.

Açıklamada ayrıca "Dünya tarihinde soykırım suçu olduğu sonucuna varılmış yargı kararları var mı?", "1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen görevli ve yetkili bir mahkeme kararı var mı, olabilir mi?", "1915 olaylarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılayabilir mi?", "1915 olaylarını soykırım olarak kabul etmemek cezalandırılabilir mi?", "ABD Başkanı'nın açıklamalarının hukuki temeli var mı?" soruları ve Bakanlık tarafından verilen yanıtlar da yer alıyor.

"ABD Başkanı'nın açıklamalarının hukuki temeli var mı?" sorusunun yanıtında Biden'ın açıklamalarının hukuki bir karşılığı olmadığı söyleniyor.