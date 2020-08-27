Adalet Bakanlığı'ndan koronavirüs yazısı: Adliyelerde kalabalığı önleyecek ilave önlem alınacak

Adalet Bakanlığı tarafından ilgili kurumlara iletilen yazıda 29 Mayıs’ta paylaşılan "Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”na uyulmasını istedi. Bakanlık adliye girişlerinde ve bina içerisinde kalabalıklaşmayı ve uzun süre beklemeyi önleyecek ilave uygulamaların hayata geçirileceğini açıkladı.

Buna göre hizmet binalarında hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi ve maske kullanımı sağlanacağı, yurttaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetlerinin artırılacağı kaydedildi.

Yazıda Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı olması nedeniyle izlenen personele ilişkin işlemlerin gecikmeden yapılması ve bu personelin tedavi süreçlerindeki ihtiyaçlarının da takip edilmesi istendi.

Yazıya göre çalışma alanlarında bulunacak kişi sayısının kılavuzdaki esaslara uygun olması sağlanacak, kılavuzda yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için gereken hijyen malzemeleri ile ekipmanlar tedarik edilecek.

Tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemlerin “titizlikle” alınacağı ifade edilen yazıda, icra ve iflas dairelerinde kalabalıklaşmayı ve uzun süre beklemeyi önleyecek, yurttaşlar ve avukatların işlerini kolaylaştıracak tedbirlerin hayata geçirileceği kaydedildi. Öte yandan yerel düzeyde fayda görülen önlemlerin İl Pandemi Kurulları ile iletişim kurularak gecikmeden alınması istenildi.