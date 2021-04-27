Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınavların ertelendiğini duyurdu
Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: