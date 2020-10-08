Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur." dedi.
Bakan Gül "(Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı: Yargının 'pardon' deme lüksü yok
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur' dedi.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Türk milleti adına karar veren yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur." dedi.
Bakan Gül "(Ben yargıyım hesap vermem) anlayışı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.