Adalet Bakanı Gül'den Yunan bakana mektup

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Konstantinos Tsiaras'a bir mektup gönderdi.

Gül mektubunda "Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın avukatı söz konusu gazete hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.