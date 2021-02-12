Adalet Bakanı Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "yeni anayasa" gündemine dair yaptığı açıklamada "Ben tüm siyasi partilerin de bu süreçte katkısını, görüşlerini sunacağına da inanıyorum. Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten nasıl bir metin çıkarsa milletin önüne götüreceğiz" dedi.

TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Gül yeni anayasaya ilişkin "Milletin böyle bir talebi var" dedi. Gül "Hukuki reform dediğimiz konunun en nihai noktası da anayasadır. Bunun bir anayasayla taçlanması lazım. Her kesimin 'Bu benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapmak bizim görevimiz. Yeni yüzyıla girerken bu anayasa bizi taşıyamaz. Bu anayasa değil, bu 'ama' yasa olmuş. Mevcut anayasa 'ama'larla sınırlanan bir anayasa" diye konuştu.

Gül "Ben tüm siyasi partilerin de bu süreçte katkısını, görüşlerini sunacağına da inanıyorum. Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclis'ten nasıl bir metin çıkarsa milletin önüne götüreceğiz. Milletimizin layık olduğu bu anayasayı milletimizle beraber yapacağız" dedi.

"Yargı reformu" konusunda ise Gül "Takvim açıklama sürecindeyiz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak" dedi.

Seçim barajı konusunun hem AKP'nin hem Cumhur İttifakının gündeminde olduğunu kaydeden Gül "Baraj konusuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Nihai olarak verilmiş bir karar yok. Siyasetin konuşup neticeye bağlaması gereken bir konu" diye konuştu.