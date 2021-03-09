Adalet Bakanı Gül'den Levent Gültekin açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk televizyonunda yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gül, gazeteci Levent Gültekin'e yönelik şiddet olayının hatırlatılması üzerine de, geçmiş olsun diyerek, şiddetin tasvip edilemeyeceğini söyledi.

Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurmuştu, saldırının görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Selçuk Özdağ'a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a 15 Ocak'ta evinin önünde saldırdığı için tutuklanan 5 kişi savcının itirazının ardından serbest bırakıldı. Gül, bu saldırının aradından da kınadığını açıklamıştı.