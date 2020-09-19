Adalet Bakanı Gül'den Aleyna Çakır açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.

Gül, Müge Anlı'nın programına ilişkin isim vermeden göndermede bulunarak, "Böyle önemli bir konuda saygıyla süreci beklemek lazım. Savcı hangi delile ulaştı bilmiyoruz. Varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın" dedi.

Bakanın açıklamalarından satır başları şöyle:

"E-duruşma pandemiden önce bir hayalimizdi. Bu hafta Ankara’da pilot olarak başlattık. Avukat arkadaşlarımızla konuştuk çok memnunlar. Ofislerinden duruşmaya gitmeden yargılamalar yapılıyor. Ankara’dan sonra İstanbul ve diğer illere de yaygınlaştıracağız. 2021’de yaygınlaşmış olur hedefimiz o. Cezaevlerinde görüntülü görüşmeyi de pilot olarak başlatıyoruz Ankara ve İstanbul’da. Bu da çok önemli bir hayalimizdi."

'Yargı gereğini yapmıştır'

"(Halil Sezai hakkında) Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır.

'AYM kararı bağlayıcıdır'

"(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı hakkında) Bir gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. AYM kararı bağlayıcıdır. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım."

'Cezaevlerinde tedbirler sürdürülüyor'

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tutuklu ya da hükümlü de olsa Türkiye Cumhuriyetine emanettirler. Her türlü tedbirlerimizi aldık. Tüm hükümlü ve tutuklulara dezenfektan malzemeler ücretsiz verildi. Pandemi güvenliği ile ilgili çok önemli adımlar atıldı. Adliye ve cezaevlerinde tedbirler kesintisiz ve büyük bir titizlikle sürdürülmeye devam ediliyor."

'Anayasa ile olması gerekiyor'

"(İdam cezası hakkında) Caniliklere vahşilikleri yapanlar en ağır cezayı hake diyorlar. Anayasa ile olması gerekiyor. Meclisin sayısal olarak bir konsensüsün konusu olur ancak. Dolaysı ile meclisin takdirinde. Hepimiz bakacağız göreceğiz bir konsensüs var mı?"

'Varsa bir delilin, yeri adliyedir'

"(Aleyna Çakır hakkında) Çok trajik üzücü bir hadise. Soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz gizli bir şekilde devam eder. Yapacağım yorum, soruşturmanın titizlikle yapıldığına inanıyoruz. Soruşturma neticesinde aldığı kararlar ile adalet duygusunu tatmin edeceğine inanıyoruz. Hakim savcının sosyal medyası televizyonu yok. Onlar kararlarıyla konuşuyor. Adliye bir beyaz süttür orada bir leke varsa bunu kimse affetmez.

Haksız yorumlar yapılabilir ama hakim savcı fiile bakar. Böyle önemli bir konuda saygıyla süreci beklemek lazım. Savcı hangi delile ulaştı bilmiyoruz. Bir TV programcısı değildir savcı. Savcı adaleti yerine getirmeye çalışan bir yargı mensubudur. Hakim öyledir. Varsa bir delilin arkadaş yeri adliyedir karakoldur. Gidip adliye ve karakola konuşacaksın. Adaletin tecelli etmesini istiyorsan savcıya kolluğa elindeki delili vereceksin."