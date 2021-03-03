Adalet Bakanı Gül: Seçim barajının artık anlamı yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gül'ün açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim.
- Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz.
- Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi.
- İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak.
- Vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren konuların gecikmeksizin kanunlaşacağını düşünüyorum. Hedeflerimizi koyacağız, milletimizin denetimine açacağız.
- 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir.
- İnsan Hakları Eylem Planı, vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması.
Seçim mevzuatında değişiklik
- Seçimlerde barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum
- AB'nin yaklaşımı ne olursa olsun, 'vatandaşımız en iyisine layık' yaklaşımıyla tüm reformlarımızı sürdüreceğiz.
- Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak
Vize muafiyeti
- Türkiye önemli hazırlıklar yapmıştır. AB, samimi şekilde sürece katkı sağlarsa olumlu neticeler alabileceğimizi düşünüyoruz
'İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir'
- İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir, hakime takdir verilebilir, bu konunun muhatabı Meclis.
- Toplumu rencide eden, kamu düzenini tehdit eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor.
- Kadına şiddetle ilgili olarak, ısrarlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak.
- TCK'da 'sahipli sahipsiz' hayvan ayrımı var, hayvanlar mal değil, sahipli sahipsiz de olsa suç olmalı.