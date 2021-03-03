Adalet Bakanı Gül: Seçim barajının artık anlamı yok

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin 'Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi' dedi.

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Gül'ün açıklamalarının bir bölümü şöyle:

  • İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim.
  • Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz.
  • Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi.
  • İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak.
  • Vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren konuların gecikmeksizin kanunlaşacağını düşünüyorum. Hedeflerimizi koyacağız, milletimizin denetimine açacağız.
  • 'Reform' dediğimiz bir iklimdir bir zihniyettir, bu konu da bu zihniyete sahip çıkma iradesidir.
  • İnsan Hakları Eylem Planı, vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması.

Seçim mevzuatında değişiklik

  • Seçimlerde barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum
  • AB'nin yaklaşımı ne olursa olsun, 'vatandaşımız en iyisine layık' yaklaşımıyla tüm reformlarımızı sürdüreceğiz.
  • Keşan'daki bir gencimizin bile oyunun ülke yönetimine daha etkin katılımıyla ilgili ne gerekiyorsa o adım atılacak

Vize muafiyeti

  • Türkiye önemli hazırlıklar yapmıştır. AB, samimi şekilde sürece katkı sağlarsa olumlu neticeler alabileceğimizi düşünüyoruz

'İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir'

  • İki yılın altındaki cezalarda tutuklama yasakları tamamen kaldırılabilir, hakime takdir verilebilir, bu konunun muhatabı Meclis.
  • Toplumu rencide eden, kamu düzenini tehdit eden, 'bu da olur mu' denilecek konulardaki soruşturmalarda biraz daha titizlik gerekiyor.
  • Kadına şiddetle ilgili olarak, ısrarlı takip ve taciz edenlerle ilgili yeri geldiğinde tutuklama imkanını getirecek bir düzenleme yapılacak.
  • TCK'da 'sahipli sahipsiz' hayvan ayrımı var, hayvanlar mal değil, sahipli sahipsiz de olsa suç olmalı.

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