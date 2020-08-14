Adalet Bakanı Gül: Gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan ile Mısır arasında arasında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullanan Gül, şunları ekledi: