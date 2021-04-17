Adalar'dan toplanıp MHP'li belediyeye hibe edilen 50 at kayboldu

İBB Adalar'da yeni bir düzenlemeye giderek atlı fayton uygulamasına son vermiş yerine elektrikli faytonları getirmişti. İBB'nin Adalar’daki fayton sürücülerinden aldığı bin 177 attan 50’si MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilmişti.

İki belediye arasında geçen yıl Ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalandı ve atlar Dörtyol ilçesine götürüldü. İBB’nin hibe ettiği 50 ata kaybolmamaları için çip de takılmıştı, ama KRT TV’den Çağdaş Ulus’un haberine göre buna rağmen atların kaybolduğu ortaya çıktı.

İBB atların akıbetine ilişkin MHP'li belediyeye yazı yollarken bu girişim cevapsız kaldı. Olayın üzerine İBB savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, atlardan sorumlu Dörtyol Belediyesi personelinin ve belediye yetkililerinin ifadesi alındı. Dörtyol Belediyesi'ne teslim edilen ama üzerlerindeki çiplere rağmen kaybolan 50 atın akıbeti belirsizliğini koruyor.