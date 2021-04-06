Acun'un kanalındaki dizi çekiminde kaza: Aylin Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı

Sinema TV Sendikası, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu "Exxen" adlı platformda yayınlanacak "Olağan Şüpheliler" adlı dizinin çekimleri sırasında bir iş kazası yaşandığını duyurdu.
Çekimler sırasında Aylin Akyüz adlı oyuncunun dublör olarak yer aldığı sahnede önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandığı belirtildi.
Akyüz'ün beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
#ÖnceSağlıkSonraÇekim #önceişgüvenliği pic.twitter.com/ZHhQBqmPqZ— Sinema TV Sendikası (@sinematvsen) April 5, 2021