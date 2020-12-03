Acun şimdi de 'MasterChef'le gündemde: Belediyelerden para akıyor

MasterChef adlı yemek yarışmasının Bursa'da çekilen bölümü tartışma konusu oldu.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, yarışma için Büyükşehir Belediyesi'nin 600 bin TL+KDV tutarında ödeme yaptığını iddia etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “MasterChef’e parayı biz ödemedik, Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği ödedi” dedi.

İYİP İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, bu yanıtın "milleti aldatmaya yönelik bir demagoji olduğunu" söyledi.

Söz konusu birliğin yönetiminin Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu, başkanlığını da Alinur Aktaş’ın bizzat kendisinin yaptığını belirten Türkoğlu, “Yani ha Ali Veli, ha Veli Ali. Sayın Başkan’ın kimyası iyice bozuldu ve tam bir akıl tutulması yaşıyor diye ısrar etmemiz işte tam da bu yüzden” dedi.

Sadece Bursa mı?

Bu tartışmalar dikkat çeken bir soruyu daha gündeme getirmiş durumda.

Ilıcalı'nın söz konusu programı, her hafta farklı bir kentte çekimler yapıyor.

Bu çekilmer dolayısıyla gidilen illerin de benzer şekilde program çekimleri için ödeme yapıp yapmadığı merak konusu.