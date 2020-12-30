Acun Ilıcalı davayı kaybetti: Tazminat ödeyecek

Sanatçı Şehrazat tarafından eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına dava açılmıştı.

İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

NTV'nin haberine göre, davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.