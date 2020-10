Açlık sınırı 3 bine yaklaştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duyulmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayı sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 42 lira artarak 2 bin 949 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 84 liralık artışla 7 bin 683 liraya çıktı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da dolayısıyla 126 liralık artışla 10 bin 632 liraya yükseldi.

Eylülde açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarken, gıda dışı harcamalarda yüzde 1,1 oranında artış yaşandı, her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırında da yüzde 1,2 oranında artış kaydedildi. 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 8,9, gıda dışı harcamalar yüzde 8,1, yoksulluk sınırı ise yüzde 8,3 oranında artış gösterdi. Eylül 2020 sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 14,1, gıda dışı harcamalar yüzde 10,9, yoksulluk sınırı da yüzde 11,8 oranında yükseldi.

Açlık sınırı

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının eylülde 2 bin 949 liraya yükselmesinde, yumurta, süt - yoğurt, peynir, un, yağ, zeytin gibi gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışları belirleyici oldu.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre eylülde et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, kırmızı et fiyatlarının artmaya devam etmesine karşın tavuk ve balık fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bir önceki aya göre 0,8 oranında azalarak 835 liraya geriledi. Yumurta harcamaları yüzde 3,3 oranında artarak 62 liraya, kuru bakliyat harcamaları ise yüzde 2,7 artarak 77 liraya çıktı.

Eylülde dengeli beslenebilmek için süt-yoğurta yapılması gereken harcama yüzde 1,7 oranında artarak 525 lira olurken, peynir harcamaları 157 liraya çıktı. Patates harcamaları yüzde 20 azalarak 56 liraya gerilerken, kuru soğan harcamaları ise 30 liraya çıktı. Eylülde yüzde 4,2 oranında artan meyve harcamaları 274 liraya yükselirken, yüzde 14,4 oranında artan sebze harcamaları ise 183 liraya çıktı. Ekmek harcamalarının 286 lira olduğu eylül ayında pirinç-bulgur harcamaları 75 lirada kaldı, un harcamaları ise yüzde 10,2 oranında artarak 54 liraya çıktı. Makarna-şehriye harcamaları da 54 lirada kaldı.

Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcamalar önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 57 lira oldu. Şeker harcamalarının değişmeyip 40 lirada, bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamaların 133 lirada kaldığı eylülde zeytin harcamaları ise yüzde 8 artarak 54 lira oldu.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre eylülde açlık sınırı yetişkin bir erkek için 847 lira, yetişkin bir kadın için 678 lira, çocuk için 508 lira ve genç için de 915 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar

Diğer araştırmaların aksine yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da eylülde ağustos ayına göre yüzde 1,1 oranında artarak 7 bin 683 lira oldu.

Eylülde giyim ve ayakkabı harcamaları 569 lirada kaldı. Barınma (kira dahil) harcamaları bin 427 lira oldu. Ev eşyası harcamaları 839 liraya çıkarken, sağlık harcamaları 271 liraya yükseldi. Ulaştırma harcamaları yeniden bin 696 liraya, haberleşme harcamaları 302 liraya yükseldi. Eğlence ve kültür harcamaları 337 liraya çıkarken eğitim harcamaları 245 lira da kaldı. Otel harcamaları 818 lira oldu. Diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 634 liraya çıktı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 544 lirada kaldı.

Yoksulluk sınırı

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 10 bin 506 liradan 10 bin 632 liraya yükseldi.

Ocak-eylül döneminde yüzde 8,3 oranında artış kaydedilen yoksulluk sınırında son bir yılda ise yüzde 11,8 oranında artış yaşandı. Yoksulluk sınırında eylülde bir önceki aya göre 124 lira artış olurken, son bir yıllık artış ise bin 119 lirayı buldu.