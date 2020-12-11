Açlığın pençesinde: ABD'de yiyecek hırsızlığı vakaları arttı

Koronavirüs sonrası artan krizle boğuşan ABD'deki milyonlarca emekçi, yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatta kalmaya çalışıyor. 54 milyon ABD'linin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, artan işsizlikle birlikte marketlerde bebek maması, ekmek ve makarna "hırsızlığının" arttığı açıklandı.

Listenin başındaki ürünler: Ekmek, makarna, bebek maması

Washington Post (WP), market zincirleriyle, güvenlik firmaları ve polis teşkilatlarıyla görüşerek hazırladığı haberinde, salgın başladığından beri ekonomik gerilemelerden kaynaklı "mağaza hırsızlığının" belirgin bir şekilde arttığını yazdı. Son dönemlerde artan mağaza "hırsızlıklarında" en çok "çalınan" ürünlerse ekmek, makarna ve bebek maması gibi daha çok temel gıda maddeleri oldu.

İş yeri güvenlik şirketi Aegis'in CEO'su Jeff Zisner, "İçeri giren, televizyon kapan ve ön kapıdan kaçan çok fazla insan yok. Şu an söz konusu olan çok farklı bir suç türü; çocuklar ve bebeklerle ilgili sarf malzemelerini ve ürünleri çalan insanlar" yorumunda bulundu.

Şimdilik 20 milyondan fazla ABD vatandaşı bir tür işsizlik yardımı alıyor ve 12 milyonu, yeni bir yardım gerçekleşmedikçe Noel bayramının ertesi günü yardımlardan mahrum kalacak.

54 milyon ABD'li açlık tehdidiyle karşı karşıya

Bu arada, ABD Tarım Bakanlığı'na göre 2019'a göre yüzde 45 artışla bu yıl 54 milyon ABD'linin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Gıda çalışlarında artışın önemli bir kısmıysa pandemi sırasında işsiz kalanlara dayanıyor. WP'ye konuşan ve yaşamak için gıda çalmak zorunda olduğunu belirten insanların bir kısmı üniversite mezunu ve iş sahibiyken, işsiz kalınca kendilerini "Walmart'ta çocuğunun bebek arabasına gizlice yiyecek sokmaya" başlarken bulduğunu söylüyor.

Aegis CEO'su Zisner'e göre, üniformalı güvenlik görevlilerine ve "gizli kayıp önleme uzmanlarına" olan talep salgın sırasında yüzde 35 arttı.