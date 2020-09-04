Açılışı yapılacak Ankara - Niğde Otoyolu'yla ilgili 78 milyon Avroluk zarar açıklanmıştı

Ankara - Niğde Otoyolu, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Ankara-Acıkuyu Kavşağı arası ve Alayhan Kavşağı - Gölcük Kavşağı arası, yolu yapan ERG İnşaat-Seza İnşaat ortak girişim grubu tarafından işletilecek. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yolun bedelinin 4 milyar 31 milyon lira olduğunu ve ortak girişimin 11 yıl, 10 ay, 17 gün yolu işleteceğini açıklamıştı.

Anka'nın haberine göre, yolun işletmesini yapacak ERG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vural Erbilgin, Ankara’daki vergi rekortmenleri arasında. Erbilgin, Milli Piyango’nun 10 yıllığına işletmek için açılan ihaleye teklif vermesiyle de gündeme gelmişti.

Şirket ortağı da AKP'li

ERG’nin ortağı Seza İnşaat’ın sahibi Prof. Dr. Yasemin Açık ise Elazığ’da AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Elazığ doğumlu, tıp doktoru olan Açık, aynı zamanda Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği, Yaşam Boyu Kadın ve Üreme Sağlığı Derneği, Elazığ İş Kadınları Derneği, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği, AİDS ile Savaş Derneği üyesi.

Hazine kefil oldu, kamu zarara uğradı

ERG İnşaat-Seza İnşaat ortak girişim grubu Credit Suisse, İş Bankası, Yapı Kredi, Kuveyt Türk ve Vakıfbank’tan 263’er milyon dolar olmak üzere toplam 1,3 milyar dolar kredi çekti ve bunun tamamına Hazine kefil oldu. Habere göre, Sayıştay’ın 2017 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda ortak girişimin yolu süresinde bitiremediği ve 180 günlük ek süre verildiği açıklanmıştı. Raporda 180 günlük geç teslimin kamuya faturasının günlük 435 bin 500 Avro’dan kamunun 180 günde 78 milyon 390 bin Avro olduğunu duyurmuştu.

Kara Yolları Genel Müdürlüğü ise firmanın çektiği kredilerle ilgili 15 Temmuz'u gerekçe göstererek, “Ana kredinin temini noktasında bankalarla yapılacak olan yüksek miktarlı kredi görüşmelerini olumsuz etkilemiş, ayrıca dövizde yaşanan dalgalanmaları finans piyasasındaki kredi değerlendirmelerine yansımaları olmuştur” dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü ortak girişimin şu gerekçelerini makul buldu:

"Son yıllarda uluslararası kredi piyasalarında küresel ölçekte bir durgunluk ve daralma yaşandı. Bazı kredi kuruluşlarının art niyetli olarak ülkemizin kredi notunu düşürmeleri uluslararası bankaların Türkiye'deki projeleri finanse etme isteklerinin azalmasına yol açtı. Yap-İşlet-Devret mevzuatı gereği projenin borç üstleniminden yararlanabilmesi için yurtdışından temin edilecek kredi ile finanse edilme zorunluluğunda olması sebebiyle uluslararası kredi piyasalarındaki mevcut durum kredi teminini olumsuz etkiledi."