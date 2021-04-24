Açıklama geldi: Thodex kurucu Fatih Özer'in yeri tespit edildi...

Türkiye'de 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddialarına konu olan Fatih Özer'i yakalamak için Arnavutluk'ta operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yeri tespit edilerek kaldığı otele operasyon yapıldığını ancak otelden kaçtığı belirtildi.

Habere göre, üst düzey bir Arnavut yetkili ise, Özer'in kiraladığı araç ve plakasının tespit edildiğini belirtti. Plakaya bakılarak Arnavutluk'un hangi bölgede olduğuna dair aramalar sürüyor.

Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlatmıştı.