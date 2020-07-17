‘Açık öğretim psikoloji’ kararına tepki yağdı: Psikoloji eğitimini değil piyasa düzenini açığa alın

İstanbul Üniversitesi yönetiminin psikoloji bölümü eğitimini açık öğretim kapsamına alması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin alanın uzmanları, akademisyenler ve öğrencilerden tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor.

TKG Psikoloji Bölümü Öğrencileri: Psikoloji eğitimini değil piyasa düzenini açığa alın

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Komünist Gençliği üyesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, "Türkiye'de psikoloji eğitimi zaten hali hazırda 'özel ve kamu' işbirliği ile 'açık' öğretim haline getirilmiştir; lisansıyla, yüksek lisansıyla. Psikoloji eğitimi, 'açık öğretimde olmaz!' talebine sıkıştırılamayacak bir talana sahne olmuştur, olmaktadır" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Gelin geleceğimiz, eğitim ve meslek haklarımız ve daha pek çoğu için mücadeleyi hep birlikte büyütelim. Psikoloji eğitiminin değil yaşamımızı altüst eden düzenin açığa alınmasını sağlayalım" denildi.

'Reddediyoruz'

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Meslek Derneği de karara tepki gösterirken, "Psikoloji lisans eğitiminin Açık Öğretimde açılması halkımızın ruh sağlığının hiçe sayılmasıdır. psikoloji, Pdr Çocuk Gelişimi Sosyal Hizmetler Psikiyatri Eğitimleri uzaktan verilemez, hatalıdır, reddediyoruz" dedi.

'Ruh sağlığı açık öğretime teslim edilemez'

Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Türk PDR Derneği ve PDOK olarak açıköğretimde açılan psikoloji lisans eğitimini bilimsellikten uzaklığı, etik ilkelere aykırılığı ve ruh sağlığı alanını istismara açmasından dolayı yanlış buluyoruz! Ruh sağlığı eğitimi açık öğretime teslim edilemez" ifadesini kullandı.

'Halihazırda ciddi eksikler varken...'

Karara tepki gösteren Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği ise, "Psikoloji açık öğretim olamaz" derken yazılı bir açıklama yaptı:

'Mümkün ve kabul edilebilir değildir'

Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği de bir açıklamayla karara tepki gösterdi ve psikoloji eğitiminin açık öğretimde verilemeyeceğini ifade etti: