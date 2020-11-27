Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerinin izin sürelerinin, 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım'daki yazısıyla salgına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.