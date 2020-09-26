Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izin süreleri uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Covid–19 izin sürelerinin 30 Eylül’de sona ereceği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 30 Eylül’den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.



Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüleri, 31 Mayıs’a kadar Covid-19 iznine göndermişti.

Daha sonra izin süreleri önce 31 Mayıs’tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz’dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.