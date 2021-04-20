Açık alanda otururken sosyal mesafe cezası kesildi, banka hesabına haciz geldi

Antalya Konyaaltı’nda ağaçlık bir alanda oturan üç arkadaşa, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Üç arkadaştan ikisi kesilen cezayı ödedi. Pandemi nedeniyle işsiz olduğunu belirten Mesut Sedat Özen ise cezayı ödemeyince banka hesabına e-haciz işlemi uygulandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özen, “Elektrik teknikeriyim. Uzun süredir işsizim. Belki af çıkar beklentisi içindeydim” dedi.

Özen “Hesabımda 3 bin 495 liram vardı. Bankadan gelen mesajda, hesabıma e-haciz uygulandığını gördüm. Detayına baktığımda, haczin Muratpaşa Vergi Dairesi’nce gerçekleştiğini gördüm” diye konuştu.