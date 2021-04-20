Açık alanda otururken sosyal mesafe cezası kesildi, banka hesabına haciz geldi

Antalya Konyaaltı’nda ağaçlık bir alanda oturan üç arkadaşa sosyal mesafe cezası kesildi. İşsiz olduğu için cezayı ödeyemeyen yurttaşın banka hesabına e-haciz geldi.

Haber Merkezi

Antalya Konyaaltı’nda ağaçlık bir alanda oturan üç arkadaşa, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Üç arkadaştan ikisi kesilen cezayı ödedi. Pandemi nedeniyle işsiz olduğunu belirten Mesut Sedat Özen ise cezayı ödemeyince banka hesabına e-haciz işlemi uygulandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Özen, “Elektrik teknikeriyim. Uzun süredir işsizim. Belki af çıkar beklentisi içindeydim” dedi.

Özen “Hesabımda 3 bin 495 liram vardı. Bankadan gelen mesajda, hesabıma e-haciz uygulandığını gördüm. Detayına baktığımda, haczin Muratpaşa Vergi Dairesi’nce gerçekleştiğini gördüm” diye konuştu.

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