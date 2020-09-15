AB'nin aşı pazarlıkları eski lobiciye emanet

Eski ilaç lobicisi Richard Bergström’ün, Avrupa Komisyonu’nun Covid19 aşısının önden satın alınması için kurduğu pazarlık ekibinde yer alması tepki çekti. Bergström’ün ekipteki varlığının, çokuluslu ilaç şirketlerinin çıkarına, halkın ve sosyal güvenlik sistemlerinin aleyhine olacak anlaşmaların yapılmasını garanti edeceğini belirten Belçika Emek Partisi’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcisi Marc Botenga, ‘‘Bize sözleşmeleri gösterin’’ diyerek şeffaflık çağrısında bulundu.

Beş yıl boyunca ilaç endüstrisinin ana lobi kuruluşu olan Avrupa Farmokolojik Endüstri ve Birlikler Federasyonu’nun (EFPIA) yöneticiliğini yapan Bergström’ün, ilaç sektöründe faaliyet yürüten PharmaCCX adlı şirketin ortaklarından biri olduğu belirtiliyor.

Covid-19 aşısının önden satın alınmasına ilişkin sözleşmelerin basına sızdırılan içeriğinin, ilaç lobilerinin pazarlıklar üzerindeki etkisini tasdik ettiğine dikkat çekiliyor. Basında yer alan sözleşmeler, yan etki halinde ilaç şirketlerini her türlü mali sorumluluktan kurtaran son derece istisnai bir hüküm içerirken, yan etkiler nedeniyle ödenecek tazminatlar da sosyal güvenlik sistemleri üzerinden halkın omuzlarına binecek.

Avrupa Komisyonu’ysa basının pazarlık ekibinde yer alan kişilerin isimlerinin açıklanmasına yönelik taleplerini reddediyor.