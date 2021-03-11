AB'nin 25 milyon doz aşı ihracı kriz çıkardı

Avrupa Birliği'nin (AB) geçen ay başta İngiltere ve Kanada olmak üzere 31 ülkeye 25 milyon doz koronavirüs aşısı ihraç etmesi birlik içinde tartışmalara yol açtı.

AB ihracat mekanizmasının yürürlüğe girdiği 1 Şubat'tan 1 Mart'a kadar 25 milyon doz koronavirüs aşısını 31 ülkeye ihraç etti. En çok ihracat yapılan ülkeler ise 8 milyon doz ile İngiltere, 3 milyonun üzerinde dozla Kanada oldu.

Ancak tedarik sorunu yaşayan ve henüz toplam nüfusunun yalnızca yüzde 6,5'ini aşılamayı başaran AB'nin Kanada gibi aşı istifleyen ülkelere ihracatı birlik içinde tartışmalara yol açtı.

AB'nin geçen ay ihraç ettiği aşılardan 651 bin dozunun ABD'ye gönderildiği, 2,5 milyon dozun Meksika'ya gönderildiği belirtildi.

Dün açıklanan bir iç belgeyle ortaya çıkan ihracat rakamları Avrupa Komisyonu'nda tartışmaya yol açtı.

New York Times'ın haberine göre bazı AB üst düzey yetkilileri aşı ihracatının Birliğin dışarıda itibarını yeniden kazanmasını sağlayacağını ancak ABD, İngiltere, İsrail yurttaşları aşılanırken normalleşme için hâlâ aşıya ulaşmayı bekleyen AB ülkelerindeki yurttaşları öfkelendireceği görüşünde.

OurWorldInData'nın yayımladığı aşılanma oranlarına göre İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 58'i ilk doz aşısını olmuş durumda. Bu oran İngiltere'de yüzde 33, ABD'de yüzde 18, AB genelinde ie yalnızca yüzde 6,5.