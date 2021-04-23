Ablukaya karşı Küba’yla dayanışma eylemleri

Küba’ya yönelik 60 yılı aşkındır süren ABD ablukasına karşı tüm dünyada Küba dostlarının eylemleri sürüyor. Eylemlerin bu ayki ayağı, 24-25 Nisan haftasonunda düzenlenecek.

Türkiye’de pandemi kısıtlamaları nedeniyle José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD), kampanyanın Türkiye eylemlerini haftaiçinde ve sınırlı sayıda kişinin katılımıyla düzenledi.

Ankara’da Anıtpark’ta buluşan Küba dostları, ablukayı kınadı. Açıklamaya Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amorós Nuñez de katıldı. Büyükelçi, "Küba'nın tüm dünyadan ihtiyaç duyduğu bu desteği bize sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ablukaya karşı dayanışma bizim için çok önemli. Elinizdeki pankartta da yazdığı gibi Küba yalnız değildir ve siz bunu gösteriyorsunuz. Bu zorlu pandemi koşullarında buradasınız, bunun için size bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.

Küba dostları, İstanbul ve İzmir’deyse Küba’yla dayanışmak için bisiklet konvoyları oluşturdu. İki kentin sahil şeridinde Küba bayrakları ve dövizlerle süslenmiş bisikletlerle pedal çeviren Küba dostları, ablukaya karşı ses verdi.

Öte yandan, 22 Nisan Perşembe günü JMKDD Başkanı Yiğit Günay, Sputnik Radyo’da Ceyda Karan’ın konuğu oldu. Küba Komünist Partisi’nin geçtiğimiz hafta düzenlen 8’inci kongresi ve Küba’nın güncel durumunun değerlendirildiği programda Günay, "ABD ablukası çok açık bir şekilde Küba halkını açlıkla tehdit ederek sosyalizmden vazgeçmelerini sağlamaya çalışıyor" dedi. JMKDD Başkanı, Küba Komünist Partisi’nin kongresinin sosyalizme olan inancı bir kez daha teyit ettiğini, partinin yeni kuşaklardan kadrolar çıkarma konusunun üzerinde özellikle durduğunu belirtti.