Abdullah Gül'ün yeğenine dava açıldı

Tema Teknik, inşaat, elektrik ve mekanik sistemler alanında proje, mühendislik, müşavirlik ve taahhüt hizmetleri veren bir şirketti. 2007 yılında, 3 ortak tarafından kuruldu: Hacı Murat Gülcan, Ali Ekrem Tekelioğlu, Sefa Özçelik. Ortaklardan Gülcan’ın iddiasına göre; kendisi dışındaki iki ortağın arkasında başkaları vardı.

Ali Ekrem Tekelioğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ablasının oğluydu. Gülcan “Ortaklardan Ali Ekrem aslında Gül Ailesi’ni temsilen ortaktır. Gül Ailesi firmanın gizli ortağıdır” diyordu. Diğer ortak Sefa Özçelik ise, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyesi Abdurrahman Özçelik’in oğluydu. Baba Özçelik bu göreve, Abdullah Gül tarafından 2012 yılında getirildi. Abdullah Gül, bugün Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturan akademide asistanken, öğrencilerinden biri de yıllar sonra DDK’ya atayacağı Abdurrahman Özçelik’ti.

Bu “gizlenen” iddiaların sahibi, diğer ortak Hacı Murat Gülcan ise "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" dahil birçok suçlamayla tutuklandı. Ceza aldı, tahliye edildi.

Gülcan, Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilinen eski AKP milletvekili Tevhid Karakaya Ailesi’ne ait İKK Gıda'ya, Tema Teknik tarafından büyük miktarda nakit aktarıldığı suçlaması yaptı. Vergi müfettişleri bu iddiaları inceledi, rapor hazırladı.

Bu rapor sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın üç ortak hakkında hazırladığı iddianamenin davası görülecek.

Dava 26 Ocak 2021’de İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.