Abdullah Gül’ün koruması kaza yaptı: 1 ölü

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü Şişli’de Büyükdere Caddesi üzerinden Zincirlikuyu istikametine doğru giden E.D., yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel adlı yurttaşa çarptı.

Çarpma sonucu havalanan Yusuf Yücel, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ameliyata alınan Yusuf Yücel, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. E.D.’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaklaşık bir saat boyunca yapılan inceleme ve çalışmaların ardından otomobil olay yerinden çekilirken, sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.