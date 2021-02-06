Abdullah Gül'ün ekibinde 'Boğaziçi' istifası

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün avukatı olan Latif Cem Baran, istifa ettiğini açıkladı.

Ali Babacan'ın Boğaziçi eylemlerine ilişkin attığı "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur" mesajına tepki gösteren Baran, "Senin bu 'sahte duruşlarını' gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın. Bizde Kabe’yi savunan Ebabil kuşlarıyız. Bizim duruşumuz da budur..." ifadesini kullandı.

Baran, bu tepkisinin ardından Abdullah Gül ile olan vekalet ilişkisini de istifa ile sonlandırdığını duyurdu:

"Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir “duruş” sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, #abdullahgül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."