Abdullah Gül: Kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılmasıyla ilgili olarak T24 yazarı Murat Sabuncu'ya değerlendirmelerde bulundu.

Sabuncu'nun aktardığına göre Gül, "Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ve HDP'ye kapatılma davasının açılmasını çok yanlış buluyorum" dedi.

Gül, şöyle devam etti:

"Şiddetle hiçbir ilgisi olmayan, geçmişi bilinen, ayrım gözetmeden insan hakları savunuculuğu yapan bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve parti kapatma davasının açılması, Türkiye'de daha çok demokrasi ve hukuk ihtiyacı olduğunu reform paketleriyle açıklama çabasında olan hükümete ve ülkemize bir yük olacaktır.

Tüm bunlar 90'lı yıllarda yaşanmış ve Türkiye aleyhtarlığına ve Türkiye'nin izolasyonuna büyük bir fırsat vermiştir. Daha sonra o günleri unutturmak için çok çabalar sarf edildi. Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin çok işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir. Terör demokrasinin güçlendirilmesiyle ve insan hakları standartlarının yükseltilmesiyle kitlelerden izole edilir ve terörle mücadele daha kolay olur. Yakın siyasi tarihimiz bütün bunların örnekleriyle doluyken aynı hataları yapmanın bu güzel ülkeye büyük zararlar vereceği kanaatindeyim."