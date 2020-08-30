Abdullah Gül 30 Ağustos'u hatırladı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yıllar sonra ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan bir mesaj yayımladı.

Gül bugün Twitter'dan yayımladığı mesajda "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, bu vesileyle Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) August 30, 2020

Son dönemde adı yine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Gül, Cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayramlarda hastalanarak törenlere katılmamakla ün yapmıştı. 2021 yılında Çankaya’daki 30 Ağustos resepsiyonu Gül'ün kulak rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmişti. Gül 2011 ve 2013 yıllarındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarına rahatsız girmiş, 2012 ve 2013’teki 23 Nisanlarda Anıtkabir’deki törenlere de sağlık durumu nedeniyle katılmamıştı.