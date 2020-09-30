ABD'nin yeni büyükelçilik şantiyesinde 'iş kazası': Bir işçinin ayağı ezildi

Yürütücülüğünü BL Harber isimli ABD firmasının yaptığı Çukurambar'da çalışmaları devam eden ABD Büyükelçiliği şantiyesinde öğleden önce bir "iş kazası" gerçekleşti.

Vinçten beton blokları düştü

İşçilerden edinilen bilgiye göre, vinçte meydana gelen problem sonrası beton bloklardan biri aşağı düştü. O sırada beton bloklarının düştüğü yerde bulunan 2 çocuk babası 29 yaşındaki M.G. isimli işçi yaralandı.

Tanıkların ifadesine göre düşen beton blok nedeniyle işçinin ayağı feci şekilde ezdi. İşçiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı.

Ambulans bekletildi iddiası

Olay yerinde bulunan işçilerin aktarımına göre ilk müdahale gerçekleştirildiği sırada ambulans çağrıldı. Olaydan kısa bir süre sonra şantiye alanına gelen ambulans iddiaya göre yaklaşık yarım saat kapıda bekletildi.

Yine işyerinde çalışan ve kazaya şahit olan işçilerin aktarımına göre kazadan önce yerinde olması gereken kule iletişimini sağlayan gözlemci yerinde yoktu. Bir diğer iddia ise İSG uzmanının o sırada yine olay yerinde olmaması.

Yaralı işçinin ameliyata alındığı öğrenildi.

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